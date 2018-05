Editorial: A sua saúde merece a melhor VISÃO

Depois da morte repentina de um bom amigo, em 1952, Ernest Hemingway escreveu uma carta que termina com uma frase lapidar: “A minha saúde é o meu principal capital, e eu quero administrá-la bem.” Uma tirada que devia ser uma espécie de mantra para todos nós.

Para administrar bem este capital essencial, há algo que não pode faltar: informação – fiável, rigorosa e isenta. Todos os erros e imprecisões em jornalismo são graves. Mas, na área da saúde, um erro ou uma imprecisão pode ter consequências sérias. É importante conhecer o que diz a última ciência, ouvir os especialistas credenciados e encontrar as melhores fontes que nos podem ajudar a viver mais e melhor. E a verdade é que, sobre saúde, há muita informação na internet (“saúde” no Google gera mais de 300 milhões de resultados), mas nem sempre informação de qualidade. No “doutor Google” há, sobre prevenção e doenças, tudo e o seu contrário, receitas milagrosas que não passam de engodos e muitas, muitas, mentiras.

Na VISÃO, onde ao longo destes 25 anos o tema sempre foi uma aposta forte, a saúde continua a ser dos assuntos mais procurados. Os leitores sabem que aqui podem encontrar o tipo de abordagem com credibilidade e rigor técnico que lhes dá confiança e, no fundo, nos distingue. Foi com base neste histórico, e numa equipa extraordinariamente conhecedora das matérias, que decidimos agora lançar a VISÃO Saúde, um produto com a coordenação editorial de Catarina Guerreiro, editora-executiva.

Uma revista feita a pensar nas pessoas comuns, com uma linguagem acessível e uma abordagem didática aos temas, que pretendemos variados e alguns mesmo surpreendentes. A cada edição, de periodicidade trimestral, teremos um dossiê mais alargado sobre um assunto relevante, além de várias reportagens, entrevistas, infografias, portefólios, opiniões, testemunhos pessoais e conselhos práticos. Arrancamos neste primeiro número com os novos caminhos no tratamento do cancro, uma das doenças graves mais frequentes e que cresce a velocidade exponencial: em Portugal, o número de novos casos sobe a uma taxa de 3% ao ano. Mas nas próximas páginas falamos, sobretudo, da esperança que se abre na área da imunoterapia, dos tratamentos de precisão e da genética.

Fiéis ao compromisso com a qualidade, contamos na VISÃO Saúde com um Comité Consultivo com 14 figuras de referência, a quem agradecemos a disponibilidade, a orientação e o olhar crítico.

Esperamos que goste do resultado final, porque a sua saúde merece a melhor VISÃO.