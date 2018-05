Conheça a nova VISÃO Saúde

Dia 19 chega às bancas a VISÃO Saúde, uma nova revista trimestral sobre saúde e medicina, com o melhor da ciência e da investigação, numa abordagem com a qualidade da marca: rigorosa, isenta e credível.

Abordagem temática. A cada edição, um determinado assunto será tratado com profundidade num extenso dossiê com cerca de 40 páginas, para que o leitor sinta que tem ali o que há a saber sobre um determinado assunto. terá ainda muitos outros temas e assuntos agradáveis de ler, que lhe despertam a atenção, respondem a dúvidas comuns. No primeiro número, vamos abordar os novos caminhos do tratamento para o cancro na área da imunoterapia, terapias-alvo e genética.

Variedade e inovação. A revista terá ainda notícias e reportagens sobre o que há de novo na investigação e na ciência em Portugal e no mundo, entrevistas com os melhores especialistas, consultórios em variadas áreas e opinião.

Componente didática e prática. Serão edições recheadas de “news to use”, com glossários, descodificadores, perguntas e respostas, infografias, aconselhamento de outras fontes de informação e portefólios.

Leia o primeiro editorial e procure-a nas bancas a partir de dia 19!