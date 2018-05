Comité consultivo da VISÃO Saúde

A VISÃO Saúde pauta-se por critérios editoriais de qualidade e revelância e rigor técnico. Para garantir a melhor informação, contamos com um Comité editorial com 14 profissionais de excelência que darão o seu olhar crítico, inputs e ensinamentos. Conheça a lista:

Ana Paula Martins - Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos

Ana Rita Cavaco - Bastonária da Ordem dos Enfermeiros

António Vaz Carneiro - Diretor do Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência

Fátima Cardoso - Diretora da Unidade de Mama do Centro Clínico da Fundação Champalimaud

Francisco George - Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa

Germano de Sousa - Antigo bastonário da Ordem dos Médicos

João Almeida Lopes - Presidente da direção da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica

Jorge Mineiro - Diretor clínico do Hospital CUF Descobertas

Manuel Antunes - Diretor de Cirurgia Cardiotorácica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Maria Amélia Ferreira - Diretora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto

Mário Cordeiro - Pediatra e professor universitário

Miguel Guimarães - Bastonário da Ordem dos Médicos

Paulo Bettencourt - Coordenador da Unidade de Medicina Interna – Hospital CUF Porto

Pedro Graça - Diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, da Direção-Geral da Saúde