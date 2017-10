Não faça ouvidos de mouco!

A falta de informação sobre as novas soluções que a medicina já oferece para tratar de forma eficaz a Surdez Profunda leva o Nosso Médico a falar deste problema. O Dr. Almeida Nunes leva-nos esta semana a conhecer a história do pequeno Manuel, o primeiro bebé de 7 meses a ser submetido a uma cirurgia para Implantes Cocleares Bilaterais simultâneos. Hoje com 7 anos, o Manuel revele-se uma criança com um desenvolvimento normal, com todos os sentidos ativos. Entrou este ano para o primeiro ano do primeiro ciclo numa escola regular. Um caso, que mostra bem, a importância de se fazer rastreios audiológicos no primeiro mês de vida a todas as crianças, e que deixa também um alerta a todos os adultos que caminham numa direção contrária, perdendo a capacidade de manter uma ligação plena ao mundo dos sons. Neste episódio contamos com as explicações do Professor João Paço, especialista em Otorrinolaringologia.

O Nosso Médico, conduzido pelo rigor e conhecimento científico do médico internista, José Carlos Almeida Nunes, é uma rubrica de video baseada num programa emitido na SIC Notícias e produzido pela I'm in Motion, com uma missão muito precisa: falar das questões de saúde que hoje mais afetam a sociedade e os portugueses, em particular. Uma abordagem às doenças do nosso tempo.