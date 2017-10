Se é fumador, saiba que há sintomas que não deve ignorar!

O cansaço, a tosse, a dificuldade em executar as atividades habituais podem ser sinónimo de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica, sobretudo nos fumadores. A DPOC é hoje uma doença que afeta cerca de 800 mil portugueses, muitos, sem um diagnóstico atempado, porque ignoram os sinais de alerta, considerando-os, limitações normais. O nosso médico mostra esta semana quais o fatores de risco e como se trata atualmente a Doença Pulmonar Obstrutiva cronica.

O Nosso Médico, conduzido pelo rigor e conhecimento científico do médico internista, José Carlos Almeida Nunes, é nova rubrica de video baseada num programa emitido na SIC Notícias e produzido pela I'm in Motion, com uma missão muito precisa: falar das questões de saúde que hoje mais afetam a sociedade e os portugueses, em particular. Uma abordagem às doenças do nosso tempo.