Alerta máximo para a diabetes!

Sabia que a Hipertensão e a Diabetes são duas doenças associadas? Este é o tema que vai estar também em destaque na consulta do nosso médico. No episódio desta semana, através de mais um caso da vida real, vamos falar da necessidade de se controlar a pressão arterial nos doentes diabéticos para evitar a morte por acidente vascular cerebral e doença coronário. Abordamos também a terapêutica atual, focada, no tratamento global todos os fatores de risco e no combate ao abandono da medicação por parte do doente. Contamos com o contributo do Professor Jorge Polónia, da Faculdade de Medicina do Porto e consultor na área da Hipertensão no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

O Nosso Médico, conduzido pelo rigor e conhecimento científico do médico internista, José Carlos Almeida Nunes, é nova rubrica de video baseada num programa emitido na SIC Notícias e produzido pela I'm in Motion, com uma missão muito precisa: falar das questões de saúde que hoje mais afetam a sociedade e os portugueses, em particular. Uma abordagem às doenças do nosso tempo.