Atenção aos pelos encravados! Um poro inflamado pode ser um alerta para uma doença crónica grave!

Sabia que nem sempre um poro inflamado pode ser um simples pelo encravado? A Hidradenite Supurativa, embora ainda considerada por muitos médicos como uma doença rara, ela já atinge 1% da população mundial. Em Portugal estima-se que existam 25 mil potenciais portadores. São doentes sem o acompanhamento adequado, deprimidos e escondidos por vergonha social entre quatro paredes. O nosso médico foi à procura de respostas para esta patologia com uma das portadores que aceitou ser o rosto deste drama em Portugal. Uma doença que não tem cura, mas que encontra hoje soluções terapêuticas que trazem uma nova esperança, como nos irá explicar o professor João Maia Silva, especializado em dermatologia.

O Nosso Médico, conduzido pelo rigor e conhecimento científico do médico internista, José Carlos Almeida Nunes, é nova rubrica de video baseada num programa emitido na SIC Notícias e produzido pela I'm in Motion, com uma missão muito precisa: falar das questões de saúde que hoje mais afetam a sociedade e os portugueses, em particular. Uma abordagem às doenças do nosso tempo.