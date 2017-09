Colesterol elevado igual a má alimentação? Cuidado que pode ser genético!

Embora o tema do colesterol já seja hoje conhecido pela generalidade das pessoas, este é um problema que está longe de ser compreendido como uma das principais causas de doenças cardiovasculares e do enfarte agudo do miocárdio. É sobre o Colesterol elevado, designado por Hipercolesterolémia, que o nosso médico irá falar neste episódio. Através de mais um caso da vida real vamos perceber quais as principais causas e as possíveis terapêuticas existentes para controlar e reduzir os valores de colesterol. Contamos com o olhar especializado do Cardiologista Carlos Aguiar para nos falar sobre a influência dos níveis de colesterol nas doenças do coração.

O Nosso Médico, conduzido pelo rigor e conhecimento científico do médico internista, José Carlos Almeida Nunes, é nova rubrica de video baseada num programa emitido na SIC Notícias e produzido pela I'm in Motion, com uma missão muito precisa: falar das questões de saúde que hoje mais afetam a sociedade e os portugueses, em particular. Uma abordagem às doenças do nosso tempo.