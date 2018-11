Não precisa de ter vergonha, cantar no carro faz bem à saúde

Depois de por o cinto de segurança, aumente o som do rádio e prepare-se para uma sessão de karaoke. Se olharem para si de lado, não tem de ter vergonha: está a zelar pela sua saúde. Cantar no carro faz bem e, no vídeo, os especialistas explicam porquê