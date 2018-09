Técnicas cientificamente comprovadas para os homens se tornarem mais atraentes

Vários especialistas têm-se dedicado a desvendar os mecanismos por trás da atração, daquilo que liga as pessoas umas às outras e do que as afasta. Recentemente, a VISÃO fez uma capa dedicada, precisamente, à ciência da atração, onde foram explicadas algumas escolhas do ser humano neste campo, mesmo que, muitas delas, sejam inconscientes.

A verdade é que, apesar de ainda não ter sido encontrada uma resposta concreta em relação à faísca inicial entre duas pessoas, existem algumas características ou comportamentos que atraem mais do que outros.

No que diz respeito aos homens, os especialistas foram encontrando, a partir de alguns estudos, algumas características que os tornam mais atraentes aos olhos das mulheres.

Trabalhar o corpo

Vários estudos mostram que as mulheres acham mais atraentes homens aparentemente fortes. Recentemente, uma investigação realizada por pesquisadores da Universidade Griffith, em Queensland, Austrália, confirmou as ideias anteriores, depois de analisarem os fatores que mais influenciam a atração feminina pelos homens.

Fazer desportos radicais

As mulheres acham mais atraentes os homens que praticam exercício físico regularmente, e ainda mais quando essa atividade envolve certo perigo. Um estudo de investigadores da Universidade do Alasca, em Anchorage, mostrou que isso pode ter a ver com as atividades praticadas pelos homens no passado, que caçavam para sobreviver. As mulheres sentem-se naturalmente mais atraídas por homens que corram riscos, que acontece quando praticam algum desporto radical.

Vestir vermelho

Um estudo de 2010 realizado por investigadores da Universidade de medicina de Tianjin, na China, dá conta de que as mulheres se sentem, normalmente, mais atraídas por homens que vestem roupa vermelha. Os pesquisadores analisaram as respostas de mulheres de vários países em relação a homens vestidos com camisa vermelha e outros com camisa verde e perceberam que os primeiros eram escolhidos maior parte das vezes pelas mulheres.

Apresentar-se como alguém com estatuto social elevado

As mulheres gostam de saber que os homens são independentes financeiramente. Um estudo de 2010 feito por investigadores da Universidade de Cardiff apresentou a várias mulheres fotografias de homens com dois modelos de carros diferentes, um superior ao outro - um Bentley Continental GT prateado e um Ford Fiesta vermelho. Os resultados mostraram que os homens vistos ao lado do primeiro modelo eram avaliados pelas mulheres como sendo mais atraentes do que os que se apresentavam perto do segundo modelo.

Mostrar as cicatrizes

Ter cicatrizes é considerado pelas mulheres um fator de atratividade física. Um estudo de 2009 realizado pela Universidade de Liverpool e pela Universidade de Stirling, na Escócia, descobriu que, ao modificar digitalmente faces de homens, colocando-lhes cicatrizes, as mulheres avaliaram esses homens como sendo mais atraentes. Contudo, esse resultado só se verificou para relações a curto prazo.

Deixar crescer a barba

Ter barba é mais uma característica que atrai as mulheres. Numa investigação de 2013, publicada na revista científica Evolution and Human Behavior, os investigadores testaram diferentes tipo de barba, da mais curta à mais comprida, e perceberam que o sexo feminino se sente atraído por homens com bastante barba (mas não demasiado comprida). Estes resultados podem ter com o símbolo de masculinidade e maturidade associado à barba.

Fazer rir

Não é surpresa para ninguém que as mulheres se sentem mais atraídas por homens que as conseguem fazer rir. Há vários estudos que comprovam a importância do humor em relações amorosas.

Procurar alguém similarmente atraente

Investigadores descobriram que as pessoas tendem a procurar parceiros que sjeam similares em termos de atratividade. Um estudo conduzido por investigadores da Universidade da Califórnia analisou vários utilizadores de diferentes sites de encontros online e descobriu que as pessoas recebiam mais facilmente respostas de pessoas com nível de atratividade semelhante.