Um truque usado pelos militares que o vai por a dormir em dois minutos

Foi desenvolvida para permitir que os militares se mantenham em alerta, e, ao mesmo tempo, que não cometam erros devido ao cansaço. Fala-se de uma técnica utilizada, supostamente, pelo Exército dos EUA em momentos mais stressantes e complicados.

Todos os passos que deve fazer estão descritos no livro Relax & Win: Championship Performance in Whatever You Do, do autor Lloyd Winter e que teve a sua primeira edição publicada em 1981. Mas recentemente, este truque ganhou força depois de ser revelado no site inglês Joe.co.uk.

E os resultados desta técnica parecem ter sucesso, com 96% de casos positivos após seis semanas de prática. Quer saber como funciona? Aqui ficam os passos:

1. Relaxe os músculos do rosto, incluindo a língua e os músculos à volta dos olhos

2. Solte os ombros o máximo que conseguir, assim como os braços, um de cada vez

3. Expire, relaxe o peito e, em seguida, as pernas (comece nas coxas e vá descendo)

4. Nos 10 segundos seguintes, tente limpar a sua mente de qualquer pensamento, antes de imaginar uma destas três situações:

-Está deitado numa canoa num lago calmo e não vê nada além de um céu azul claro

-Está deitado em cima de uma rede de veludo preto num quarto escuro

-Você diz "não pense, não pense, não pense" para si mesmo, repetidamente durante 10 segundos

Este método baseia-se no relaxamento do corpo e na tranquilização da mente e, segundo o especialista em sono Neil Stanley, este deve ser o objetivo principal quando se tenta adormecer. "Não vai conseguir dormir se a sua mente estiver a mil à hora e, portanto, qualquer coisa que possa fazer para diminuir a sua atividade vai ajudá-lo a dormir", afirma ao The Independent.