Saiba o que comer para ganhar músculo

Aumentar o consumo de proteína ao longo do dia

Além da função construtora, fundamental para a formação de novos tecidos, as proteínas são importantes para a recuperação muscular e a reparação do músculo danificado no treino. É preferível ingerir, durante o dia, pequenas quantidades de proteína de alto valor biológico (ovos, carnes brancas, camarão e peixes gordos) a exagerar numa só refeição.

Lanche: Patê de abacate com atum natural ou ovo cozido com tomate-cereja



Aumentar o consumo de líquidos

Ajuda a prevenir lesões e a retenção de líquidos, mas deve-se evitar sumos e refrigerantes.

A hidratação certa faz-se ao longo do dia, bebendo 1,5 a 2 litros de água e/ou chás (cavalinha, centelha asiática, borututu). Durante o treino, apenas água.



Os hidratos de carbono certos

É preferível escolher hidratos de carbono com baixa carga glicémica. Comer uma a duas peças de fruta por dia, de forma a fornecer uma série de vitaminas e minerais importantes para um equilíbrio nutricional. Pelo menos, uma refeição principal (e/ou no pós-treino) deve conter quinoa, batata-doce, leguminosas, aveia ou arroz integral.

Pré-treino: Batido com meia banana + 4 morangos + 1 colher de sopa de proteína de cânhamo + 1 colher de chá de maca em pó + 1 colher de café de sementes de chia + água q.b.

Pós-treino: Meia batata-doce assada + ovo cozido



“Gorduras boas”

Com um elevado valor energético, as “gorduras boas” apresentam uma riqueza nutricional que torna estes alimentos essenciais para quem quer ganhar massa muscular: oleaginosas, abacate, sementes de linhaça, sementes de chia, azeite extra virgem, óleo de coco prensado a frio e peixes gordos.

É essencial ingerir mais alimentos ricos em ómega 3 para reduzir o fator inflamatório.

Pequeno-almoço ou pré-treino: Crepes (dose para seis): 1 banana pequena + 2 ovos + 1 colher de sopa de polvilho doce + 2 colheres de sopa de farinha de amêndoa + canela para polvilhar.

Snack: 1 punhado de amêndoas com pele + 1 mão-cheia de framboesas



Abusar de saladas e legumes

Variar as cores, as confeções e as texturas dos pratos é um truque para comer mais legumes. Saltear cogumelos, brócolos, espinafres e pimento vermelho, ralar cenoura, beterraba e nabo crus, fazer picadinho de tomate-cereja, rabanete, pepino e coentros, grelhar na chapa beringela, curgete e espargos.