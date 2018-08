Onze alimentos que mancham os dentes

Há molhos que, pelos pigmentos escuros e consistência pegajosa, são mais propensos a deixar manchas nos dentes. O mesmo com algumas das frutas que comemos. E quanto mais ácidos os alimento forem, pior: enfraquecem a camada de esmalte do dente, o que pode torná-lo mais poroso e, por sua vez, mais suscetível a manchas. Até o café e o vinho, com taninos na sua constituição, têm potencial para amarelar os seus dentes. O cirurgião dentário Michael Apa, especialista em Estética Dentária americano, enumerou à GQ os 11 alimentos a mais agressivos.

Como minimizar os riscos? Apa recomenda que beba água. Sempre que ingerir um alimento ou bebida pigmentada, tenha um copo com água à mão. Segundo o especialista, a água neutraliza o pH da boca e ajuda a limpar o que resta da comida ou bebida. E depois, escove os dentes (e não se esqueça do fio dentário).