As 10 perguntas a que todos os casais devem responder se querem uma relação duradoura

São denominadas as "dez perguntas críticas" pelos especialistas e todos os casais deviam fazê-las, para perceberem se "encaixam" ou se a sua relação não tem futuro.



Neste teste do amor, realizado a partir de um estudo da Universidade de Exeter, no Reino Unido , estão incluídas questões relacionadas com a amizade forte que o casal tem ou não e com os objetivos de vida futuros de cada um, isto é, se são compatíveis um com o outro.

Os investigadores fizeram questionários a mais de 40 casais que, tendo casado há dez anos, continuavam juntos ou, pelo contrário, se tinham divorciado, e a mais cinco casais em relacionamentos com 15 anos.



A lista de perguntas foi escolhida, depois, por dois juízes e dez advogados e mediadores familiares especialistas em divórcio, que se basearam em entrevistas a especialistas e a casais felizes e separados.



Os resultados do estudo mostraram que os casais com relacionamentos bem sucedidos tinham sido, com frequência, amigos antes de se envolverem, conversavam regularmente sobre problemas do dia-a-dia e conseguiam ultrapassar juntos momentos stressantes.



Já no caso dos casais que terminaram as suas relações, os motivos para a separação foram, na maioria das vezes, por problemas financeiros ou relacionados com os filhos. Também o facto de haver casais com expectativas irreais sonre própria relação e de existir falta de esforço de uma das partes em mantê-la viva foram problemas apontados pelos casais como razão para a rutura.

A advogada britânica Fiona Shackleton, conhecida por representar frequentemente membros da família real britânica e outras celebridades em processos de divórcio, e que ajudou a compilar as perguntas, afirma que "mais de 50% das pessoas que a consultam sobre este tipo de assuntos disseram ter percebido muito cedo que os seus casamentos eram incompatíveis".

Também Anne Barlow, uma das autoras do estudo, defende que, apesar de todas as relações serem diferentes, porque as pessoas também o são, os dados revelaram que as pessoas com "relacionamentos bem sucedidos partilham algumas qualidades que são fundamentais".

Estas são as dez perguntas a que todos os casais devem responder:

1. Eu e o meu parceiro encaixamos?

2. Temos uma amizade forte?

3. Conseguimos ver o melhor um do outro?

4. As nossas expectativas são realistas?

5. Queremos as mesmas coisas relativamente à relação e à vida, no geral?

6. Conseguimos discutir assuntos juntos?

7. Somos capazes de manter a nossa relação viva?

8. Conseguimos assumir o compromisso de fazer as coisas resultarem, mesmo nos momentos difíceis?

9. Seríamos capazes de ultrapassar situações stressantes?

10. Temos apoio de outras pessoas à nossa volta?