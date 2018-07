As novas modas na cirurgia plástica

Quando o tema é cirurgia estética, a bússola aponta para a reunião anual da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Estética, que acontece todos os anos em Nova Iorque e reúne os maiores especialistas mundiais na área.

Mário Mendanha, cirurgião plástico que participou no evento científico resume à VISÃO as principais novidades. Além da sempre presente cirurgia de aumento mamário, que continua a ser a mais procurada, a atenção começa também a virar-se para outras intervenções, como as que definem o contorno corporal, os glúteos e o rosto.

De olho no pescoço

Novas opções cirúrgicas para o tratamento do pescoço e linha mandibular, com o objetivo de criar uma mandíbula bem definida e um efeito de rejuvenescimento. Utilização de enxertos de gordura na face, como complemento do lifting facial.

Alerta: A utilização prévia de ultrassons e radiofrequência para rejuvenescimento facil, bem como os fios tensores da face ou o Kybella (injeções que destroem as células de gordura da papada) pode comprometer o sucesso de uma cirurgia futura.

Corpo de sereia

A utilização de enxertos de gordura é a nova tendência nas cirurgias quando o objetivo é apurar as formas. O tecido adiposo usa-se sobretudo para enxertos nas nádegas e delimitação dos contornos corporais e melhor definição muscular.

Rabo empinado

Implantes ou enxertos de gordura são as soluções mais comuns para uma cirurgia cada vez mais procurada, a de aumento/definição dos glúteos. Uma moda que tem estado a saltar da América Latina para o resto do mundo.

Alerta: A técnica de cirurgia aos glúteos, conhecida como brazilian butt lift, baseada unicamente em enxertos de gordura, apresenta risco de tromboembolismo.

Antes de se decidir por uma cirurgia plástica, deve ter em atenção a dois aspetos fundamentais: escolher um especialista inscrito na Ordem dos Médicos e moderar a expectativa: "A cirurgia plástica oferece melhorias estéticas consideráveis, um aumento inegável na qualidade de vida, mas nunca milagres", sublinha Mário Mendanha. "No congresso, ficou claro que mesmo os especialistas mundiais em cada área se defrontam com situações em que os resultados não acompanham as expectativas, quer por limitação do caso clínico, quer por complicações possíveis numa área em que o resultado final depende de múltiplas variáveis."