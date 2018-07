A, B ou C? Todas e mais algumas, como a vitamina D e o cálcio. E sem precisar de suplementos

Tomar ou não suplementos vitamínicos? Os especialistas dividem-se: uns acham que fazer uma alimentação variada nos dá tudo o que precisamos, outros, pelo contrário, dizem que não conseguimos adquirir as vitaminas necessárias através dos pratos que pomos na mesa e defendem a toma de suplementos.

As investigações científicas continuam a mostra-nos dados contrários ao que imaginávamos. Recentemente, um estudo publicado na Cochrane Library – uma organização independente de que fazem parte professores e investigadores – revelou que os comprimidos de Ómega 3 não ajudam em nada a prevenir ataques cardíacos e que as cápsulas ou comprimidos efervescentes de Vitamina C podem fazer mais mal do que bem.

Assim, o melhor é saber de onde pode, de forma natural, adquirir as vitaminas essenciais.

Ácido Fólico

É fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso e da medula óssea, ajudando, também, na formação dos glóbulos vermelhos. No caso das mulheres é muito importante nos primeiros meses de gravidez. Está presente nas leguminosas, salsa, espargos, espinafres ou couves de bruxelas.

Cálcio

É importante para manter os ossos saudáveis e o cérebro a funcionar bem. Está bem presente nos produtos lácteos, como o leite, iogurtes e queijo, além dos frutos secos, brócolos ou espinafres.

Ferro

É um componente essencial da hemoglobina que transporta o oxigénio dos pulmões para os tecidos e mioglobina que fornece oxigénio aos músculos. As melhores fontes de ferro são a carne vermelha, mariscos, nozes, feijões e alguns vegetais.

Vitaminas A e C

A vitamina A é boa para os olhos, pele e sistema imunológico. As cenouras têm um alto teor desta vitamina, mas também a gema do ovo e a manga.

Já a C faz bem ossos, dentes e cartilagem. Um dos maiores “fornecedores” é o kiwi, mas o morango, a manga, agrião e os citrinos são boas fontes.

Vitamina B12

A carne vermelha tem muita desta vitamina, assim como o fígado. É crucial para os glóbulos vermelhos, mas também para o bom funcionamento do sistema nervoso. Ajuda o sistema ósseo porque promove a absorção de cálcio pelos ossos.

Vitamina D

Sol, sol!! Os raios solares são a sua principal fonte. Pode encontrá-la também no queijo, ovos, cogumelos e nos peixes gordos, como a sardinha, o salmão e o atum.