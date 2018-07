Quanto mais dinheiro se gasta no casamento, mais perto se pode estar do divórcio

Se ainda não pensou em casar porque a cerimónia envolve demasiados custos, aqui fica uma boa notícia: quanto menos dinheiro gastar, mais o seu casamento tem hipóteses de se manter.

A conclusão é de dois professores de economia, Andrew Francis-Tan e Hugo Mialon, da Univerisdade Emory, em Atlanta, Geórgia, que entrevistaram 3 mil pessoas casadas e descobriram que quanto mais dinheiro é despendido tanto no anel de noivado como na cerimónia menos probabilidade há de o casamento durar.

Os resultados das entrevistas aos homens mostraram, segundo os pesquisadores, que, se os custos do anel de noivado ultrapassarem os 2 mil dólares (cerca de 1700 euros), a probabilidade de haver um divórcio é 1,3 vezes maior em relação aos anéis com valores entre os 500 e os 2 mil dólares.

Em relação à amostra das mulheres, a conclusão é de que, nas cerimónias onde se investem mais de 20 mil dólares (valor superior a 17 mil euros), a probabilidade de o casal se divorciar é 1,6 vezes maior do que nos casamentos que custam menos de mil dólares (cerca de 850 euros).

Ao tentarem encontrar fatores comuns que contribuíssem para a a manutenção ou o divórcio dos casais, os professores perceberam que a aparência da pessoa no momento da decisão do casamento também tem impacto (negativo) na sua duração. Ao The Independent, Hugo Mialon contou que "relatar que a aparência de um dos parceiros foi importante na decisão de casar é significativamente associado à pouca duração do casamento".

O único gasto mais elevado que ajuda a manter o casamento é, de acordo com outra conclusão do estudo, a lua de mel: os casais que viajaram a seguir ao casamento têm menor risco de divórcio do que os que não tiveram lua de mel. Por isso, o ideal é gastar menos na cerimónia e aproveitar para fazer as férias com que sempre sonhou.