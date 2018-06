Lembra-se do Hygge? Pode esquecer, agora a receita nórdica para a felicidade é outra e só o nome é que é difícil

Literalmente, kalsarikänni significa "beber em casa, sozinho, em roupa interior" e não se pense que é uma referência ao que faz quem acaba de ter um desgosto - é mesmo uma tendência na Finlândia, um costume tão enraizado que até consta do guia oficial online sobre o país (com direito a emoji nacional e tudo).

Esta arte de "beber em cuecas" já ultrapassou, no entanto, a fronteira finlandesa e está a fazer sucesso, pelo menos, no Reino Unido, graças ao livro recém-lançado da jornalista Miska Rantanen "Päntsdrunk: The Finnish Art of Drinking at Home. Alone. In Your Underwear" ou "Päntsdrunk: A arte finlandesa de beber em casa. Sozinho. Em roupa interior".

A prática começou por ser uma forma de lidar com o longo e escuro inverno na Finlândia, mas já foi "promovida" a tendência de felicidade nórdica, como, em 2016, o Hygge, o "segredo dinamarquês para a felicidade" que se traduz no desfrute de prazeres minimalistas em boa companhia, ou, no ano seguinte, o sueco Lagom, que propõe uma aposta na vida com o lema “nem oito nem oitenta”, aplicado ao comer, ao beber, ao falar, ao sentir, ao pensar, etc, etc.

Voltando ao Päntsdrunk, talvez valha a pena recordar aos mais céticos, como faz a editora do livro, que não pode ser "coincidência a Finlândia aparecer consistentemente no top cinco do ranking da feliciade" mundial...