Os maiores mitos sobre o indesejado mau hálito

Mito: temos a perce ção do nosso próprio mau hálito

Para perceber se estamos com mau hálito, é comum bafejar para as próprias mãos e respirar o ar pelo nariz. Eduardo Bastos, dentista e diretor clínico da clínica dentária MINT, diz em entrevista à VISÃO que "é um método falível."

"A maior parte das pessoas não tem capacidade para reparar no seu próprio mau hálito". Mesmo bafejando para as mãos, "a pessoa está habituada ao seu próprio odor e, portanto, não repara".

A melhor forma de perceber se tem mau hálito continua a ser, para muitos, a menos agradável: "o melhor é sempre perguntar a outra pessoa", refere Bastos, pois é "em contexto social que as pessoas mais reparam no problema".

Mito: mau hálito é sinónimo de problemas na boca

Mito: a halitose pode ser crónica

Mito: os elixires bucais tratam o mau hálito

Algumas soluções possuem clorohexidina, "um antibacteriano bastante potente e com uma atividade prolongada" usado no tratamento do máu hálito. "Se a pessoa bochechar duas a três vezes por dia, pode passar o dia inteiro sem se preocupar com o mau hálito", afirma o dentista.