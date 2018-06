Porque é que há pessoas que são mais picadas pelos mosquitos do que outras?

Com o verão a chegar, os mosquitos que vêm com ele são uma preocupação significativa para muitas pessoas. Mas não todas, naturalmente, porque como se sabe, mesmo partilhando um espaço, umas são constantemente picadas pelos mosquitos e outras não.

Vários estudos têm sido feitos para tentar explicar esta preferência dos mosquitos por certas pessoas como, por exemplo, a influência do tipo de sangue. Investigações desenvolvidas sobre este tema dizem que os mosquitos são quase duas vezes mais atraídos por quem tem sangue tipo O, relativamente às pessoas com os outros grupos sanguíneos.

Também o dióxido de carbono influencia, segundo estudos, a atração dos mosquitos por certas pessoas. Como? É simples: os mosquitos são atraídos pelo dióxido de carbono que é emitido na respiração e que conseguem sentir até 50 metros de distância através dos palpos maxilares.

Por isso, pessoas que expiram mais dióxido de carbono são, tendencialmente, mais picadas do que as outras. As crianças, em geral, sofrem menos picadelas que os adultos, mas pessoas com mais peso atraem mais estes insetos.

Também se acredita que as mulheres grávidas atraem mais os mosquitos do que as não grávidas. Isto porque elas expiram mais dióxido de carbono do que as outras pessoas e, além disso, estão mais quentes do que o normal, o que atrai os mosquitos.

Pela mesma razão, durante o exercício físico, as pessoas ficam mais quentes e, por isso, atraem mais os mosquitos. Mas o ácido lático que é produzido depois do treino e que é libertado pelo suor também pode fazer com que os praticantes de exercício se tornem ainda mais alvos fáceis dos seus ataques.

Os mosquitos têm mais de 25 recetores de odor corporal e isso influencia a sua atração pela pele dos humanos, que produz constantemente vários químicos.

Algumas espécies de mosquitos são mais atraídos pelas pernas e tornozelos, porque conseguem sentir o cheiro das bactérias provenientes dos pés. Mas há outras espécies que preferem a cabeça, o pescoço e os braços, não só devido ao calor, mas também à proximidade do dióxido de carbono que é expelido pela boca.

E já pensou que os mosquitos podem sentir-se mais atraídos por certas cores do que por outras? Isto porque os mosquitos, além de utilizarem o cheiro, também se servem da visão: se usar roupas escuras como o preto, o azul escuro ou o vermelho vai atrair muito mais os mosquitos do que se usar roupas mais claras.

Mas há mais uma má notícia: É que se, numa tarde ou noite de verão, se lembrar de beber uma quantidade considerável de cerveja, é provável que fique com mais picadelas de mosquito. As explicações para isto acontecer têm a ver, mais uma vez, com o facto de a pele ficar mais quente, ou de as pessoas respirarem de forma mais intensa depois da bebida.

Apesar da influência destes fatores, acredita-se que a genética tem um papel importante na atração dos mosquitos pela pele humana: estudos mostraram que gémeos verdadeiros têm a mesma recetividade às picadelas dos mosquitos, em várias situações e condições.