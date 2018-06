Encontrada mais uma ligação entre certas cores e padrões na roupa e o excesso de peso

Um estudo apresentado na 25ª edição do Congresso Europeu sobre a Obesidade, em Viena (de 23 a 26 de maio), alertou para o facto de as cores e os padrões escolhidos para a roupa poderem ser indicadores de problemas de peso. Apesar de já vários estudos terem relacionado as cores da roupa com a personalidade, humor e perceção de como somos vistos pelos outros, estas descobertas são mais direcionadas para pessoas com excesso de peso que fazem compras online.

"As opções de compra de roupa online podem ser usadas para direcionar mensagens não críticas sobre o controlo de peso e evitar ganho de peso indesejado", afirmaram os investigadores.

Durante outubro e dezembro de 2017, cerca de 34 mil pessoas de 19 países preencheram um questionário no site AliExpress, onde lhes lhes eram pedidas informações como salário, peso, altura, tamanho e cores da roupa que compravam. As respostas foram agrupadas em rendimento do país - baixo, médio baixo, médio-alto e alto - e cores da roupa - escuras, claras, metalizadas, pastel e padronizadas.

Dentro das 26 marcas escolhidas pelos clientes, a maioria das roupas foi comprada por países de alto e médio-alto rendimento e adquirida por jovens e jovens adultos. Mais de metade das calças, um quarto dos vestidos e 15% das saias foram compradas por pessoas com excesso de peso ou obesas.

A partir daí, estudaram a relação entre o IMC e a cor das roupas compradas.

As mulheres com excesso de peso costumam preferir saias com padrões com bolas ou de várias cores e vestidos mais escuros ou com flores. Os homens de IMC mais elevado escolhem, normalmente, calças brancas ou pretas.

No entanto, os autores admitem que as suas conclusões são apenas observacionais e que não provam que haja uma relação de causa e efeito.