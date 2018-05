É homem e fuma? Então é provável que não tenha tanto sucesso entre as mulheres

A empresa americana de oxigénio suplementar Inogen fez um inquérito a mais de mil pessoas solteiras entre os 18 e os 76 anos, fumadoras, não fumadoras e fumadoras de cigarros eletrónicos para perceber se, no que toca a parceiros, lhes incomodava o ato de fumar.

A amostra era composta por 57% de não fumadores, 24,3% de fumadores e 18,7% de fumadores de cigarro eletrónico.

Os resultados mostraram que 70% das mulheres procuram manter-se afastadas de homens que fumem e 56% dizem mesmo que nunca namorariam com um fumador.

Nos homens, apenas 46% afirmou que nunca namoraria com uma mulher que fume e 65% disse que as fumadoras são pouco atraentes.

Os cigarros eletrónicos também não fazem propriamente sucesso, nem devem, para 54% dos inquiridos, ser uma alternativa ao cigarro normal. 55% das mulheres e 44% dos homens não consideram atraente alguém que fume este tipo de cigarro.

O cheiro do tabaco e as possíveis implicações que ser fumador passivo tem na saúde foram as duas principais razões apresentadas, tanto por homens como por mulheres, para o afastamento em relação a fumadores. Das preocupações menores mas, mesmo assim, existentes, fazem parte o mau hálito, o medo de o beijo ter um sabor estranho e o receio do parceiro ter os dentes amarelados..

Em relação à transparência nas redes sociais, 42% das mulheres e 43% dos homens que fumam, optam por omitir nos seus perfis em plataformas de encontros online que o fazem.