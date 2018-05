O que diz a ciência: Bananas ou bebidas energéticas para teinar?

Caíram em desgraça por culpa das dietas modernas, mas os hidratos de carbono constituem um nutriente muito importante, cuja principal função é fornecer energia ao organismo. Há muito, aliás, que se acredita que o seu consumo ajuda os atletas a treinarem-se mais e melhor – daí o crescimento do mercado das bebidas energéticas. Mas parece que é bem melhor comer bananas. Diz a ciência que o resultado é muito mais prometedor.

Além de serem essenciais para dar energia aos músculos, os hidratos de carbono ajudam ainda a reduzir o stresse durante o exercício e as inflamações nos tecidos após o treino. A forma mais rápida de serem consumidos é através do açúcar, seja glucose, frutose ou sacarose – um dos principais ingredientes destas bebidas energéticas.

Só que, avança uma investigação publicada na revista científica Plos One, que avaliou as alterações moleculares no corpo de ciclistas, os que comeram bananas produziram menos quantidades de uma enzima que intensifica a inflamação nos músculos. O que ainda não se sabe é a forma como a fruta controla o funcionamento das células nem a quantidade ideal para ser consumida durante o esforço físico.