Sete tratamentos caseiros contra a celulite, flacidez, pele seca e outros males

Quem disse que para cuidarmos da pele e do cabelo temos de gastar rios de dinheiro em produtos cosméticos de farmácia? Há várias receitas de cosméticos naturais feitos em casa, que, contas feitas, ficam muito mais acessíveis. Aqui ficam cinco destes tratamentos, do livro de Maria do Céu Painhas, Beleza Natural, lançado recentemente. São quatro focados no rosto e três para o corpo, já a pensar na estação quente que há-de vir. Inspire-se e arrisque experimentar!

Esfoliante para Pela Normal, Seca e Mista

A esfoliação é uma das melhores formas para limpar, hidratar, dar luminosidade, combater a acne e atenuar rugas. Com apenas um processo, cuida da pele tornando-a mais saudável e brilhante.

Ingredientes

5 morangos lavados

1 ½ colher de chá de bicarbonato de sódio

1 ovo

1 colher de sopa de iogurte natural

40 g de amêndoas com pele

1 colher de chá de gérmen de trigo

Preparação e aplicação: com a varinha mágica, triture as amêndoas de forma a ficarem tipo farinha. Bata os morangos, o bicarbonato de sódio, o ovo e o iogurte. A este preparado misture as amêndoas moídas e o óleo de gérmen de trigo até obter uma papa uniforme. Aplique a mistura no rosto com movimentos suaves e circulares e deixe atuar mais ou menos 5 minutos. Retire com água morna e finalize vaporizando a pele com água fria ou um tónico adequado ao seu tipo de pele.

Máscara Hidratante e Regeneradora

Neste tratamento, a clara de ovo, rica em albumina, promove maior elasticidade e tonicidade da pele, deixando-a mais lisa e firme. Misturada com o mel, tem uma ação antibacteriana, regeneradora e hidratante. Esta máscara acalma a pele, deixando o rosto macio e com aspeto mais saudável.

Ingredientes

2 colheres de sopa de farelo de aveia

1 colher de sopa de mel

1 clara de ovo em castelo

Preparação e aplicação: triture o farelo de aveia finamente com um moinho de café. Misture a aveia com o mel e envolva suavemente neste preparado a clara batida em castelo. Aplique no colo, no pescoço e no rosto de forma uniforme. Deixe atuar 20 minutos e retire com água morna.

Tratamento Intensivo Para Pele com Manchas e Envelhecida

O envelhecimento precoce da pele está muitas vezes associado à carência de nutrientes que esta necessita para enfrentar todas as agressões, desde questões ambientais, hormonais, acne ou gravidez. Este tratamento é eficaz na redução dos sinais de envelhecimento e das manchas. Aplique-o no rosto 3 vezes por semana, de preferência à noite, e nunca se esqueça do protetor solar durante o dia.

Ingredientes

½ chávena de chá de arroz branco

½ chávena de chá de água mineral

2 folhas de gelatina vegetal sem sabor

3 colheres de sopa de flocos de aveia moída

1 colher de chá de álcool de cereais

Preparação e aplicação: coloque o arroz de molho na água mineral durante 12 horas, preferencialmente à noite e no exterior. No dia seguinte coe. Aqueça um pouco dessa água de arroz para dissolver a gelatina e crescente o resto da água mexendo muito bem, para que a gelatina fique completamente dissolvida. De seguida, junte a esse preparado a aveia e o álcool de cereais, misturando muito bem. Leve ao frigorífico para ganhar textura, mais ou menos 10 minutos. Aplique no rosto uma camada homogénea. Deixe atuar durante 30 minutos e retire com água gelada e finalize com tónico de cavalinha ou soro fisiológico frio.

Máscara de Rejuvenescimento com chocolate

Esta máscara de tratamento é fabulosa; procure aplicá-la no rosto 3 vezes por semana. As máscaras de chocolate com folhas de ouro são aconselhadas para a pele a partir dos 30 anos. São incríveis para clarear manchas, atenuar rugas, linhas de expressão, nutrir, hidratar, uniformizar e aumentar a elasticidade e a tonicidade da cútis. As folhas de ouro aumentam a eficácia das máscaras de tratamento, promovendo uma maior e mais rápida regeneração celular, assim como potenciam a ação dos antioxidantes contra radicais livres responsáveis pelo envelhecimento da pele. Sempre que possa, utilize-as nas máscaras.

Ingredientes

2 colheres de sopa de pó de cacau branco

2 colheres de sopa água mineral

3 colheres de sopa de chocolate preto em pó

6 colheres de sopa de leite gordo

4 folhas de ouro (compradas em casas de arte)

1 colher de chá de glicerina líquida

1 gema de ovo

Água mineral q.b.

Preparação e aplicação: leve ao lume as 2 colheres de água mineral com o chocolate branco e faça uma pasta com textura consistente. Coloque o leite gordo ao lume e faça outra pasta com o chocolate preto, mexa até obter uma pasta consistente, retire e de imediato acrescente a glicerina líquida e a gema de ovo passada pelo coador. Mexa muito bem. Passe um algodão embebido em água mineral no colo, no pescoço e no rosto, para limpar a pele de qualquer impureza. Em seguida, coloque a pasta de cacau branco morna do colo até ao rosto, sem esquecer os cantinhos das narinas, e faça uma massagem de pelo menos 5 minutos com movimentos circulares suaves. Deixe atuar mais 10 minutos e depois retire bem com uma toalha embebida em água mineral.

Aplique de seguida a pasta de chocolate preto ainda morna, sempre de baixo para cima, de forma a cobrir toda a pele do colo, pescoço e rosto. Rasgue as folhas de ouro em vários tamanhos e cubra toda a área com elas. A folha de ouro ajuda manter a humanidade da pele, aumenta e otimiza a absorção dos princípios ativos da máscara , deixando a pele mais hidratada, nutrida e com menos sinais de envelhecimento. Deixe atuar 30 minutos enquanto vai pressionando a máscara com as mãos. O calor das mãos aumenta a eficiência da máscara, por isso use-as o mais que puder. Retire com uma toalha molhada em água mineral. Passe a zona tratada por água fria e finalize com soro fisiológico frio.

Esfoliante Hidratante Para o Corpo

Uma das receitas que me acompanha desde sempre é a esfoliação com sal e azeite. O azeite, sendo um dos produtos de excelência da minha bisavó, era usado para tudo com resultados fabulosos. Não use sal grosso e, se puder, escolha sal rosa dos Himalaias. O sal tem uma ação verdadeiramente medicinal na pele: combate a dor muscular, estimula a circulação sanguínea e atua muito eficazmente contra retenção de líquidos. Se não gostar de azeite nem de sal, experimente 1 chávena de chá de óleo de amêndoas doces (ou alfazema) com 2 a 3 colheres de açúcar.

Ingredientes

2 colheres de sal marinho

100 ml de azeite

Preparação e aplicação: junte o sal marinho ao azeite e misture muito bem. Com esta pasta comece a massajar a pele seca. Comece pelos pés com movimentos circulares e vá subindo até que tenha massajado todo o corpo. Dê particular atenção às zonas mais ásperas, como os joelhos, cotovelos e calcanhares. A pele fica limpa, hidratada e lisa, ao mesmo tempo que a circulação sanguínea é estimulada, o que provoca a diminuição do edema e constitui uma das melhores ferramentas para controlar a celulite.

Se optar pelo açúcar e pelos óleos, o truque é misturar os ingredientes e aplicá-los imediatamente, para que o açúcar não se dissolva. No rosto tenha cuidado para não agredir a pele, mas no corpo friccione de forma suave mas firme. O açúcar tem uma vantagem fantástica: otimiza e potencia a ação dos outros produtos. A seguir tome banho com água tépida.

Tratamento Diário para a Celulite e a Beleza da Pele

Para o tratamento da celulite, da flacidez e das estrias é fundamental uma massagem diária e persistente. Essa massagem pode e deve ser feita com os punhos cerrados, com o caroço de uma pera abacate, ou simplesmente com um lápis, fazendo-o rolar sobre a pele. A escolha do creme a usar para efectuar essa massagem é quase uma missão impossível, pois todos os dias somos bombardeados com novos produtos e princípios ativos. Neste sentido, a opinião de um dermatologista ou esteticista pode ser de grande ajuda. A aplicação dos cremes de tratamento deve ser feita de manhã e à noite, ininterruptamente. A par dessa rotina, deve ingerir no mínimo 1,5L de água por dia, evitar gorduras e e fazer exercício físico, se possível com alguma orientação.

O café é um dos melhores produtos para eliminar estes três inimigos. Não é apenas pela cafeína da sua composição, mas também pelos sinais minerais e pelos polifenóis antioxidantes (ácidos clorogénicos), presentes em grande quantidade. A borra do café ainda quente misturada com óleos essenciaisde alecrim, onagra/borragem, jojoba, abacate ou coco, esfolia, hidrata e nutre a pele sem igual. Fácil, muito barato e com excelentes resultados.

Ingredientes

Borra de cerca de 4 cafés ainda quente

1 colher de sopa de óleo de centelha asiática

óleo essencial de limão ou alecrim

Preparação e aplicação: Antes de tomar banho, misture a borra de café quente com a centelha asiática. Coloque esta pasta na zona das pernas, glúteos, barriga, costas e braços com movimentos circulares ascendentes. Faça esta aplicação no duche e utilize uma luva de crina. Além de fazer uma excelente esfoliação, a cafeína estimulaa circulação sanguínea e linfática, remove as células mortas , regenera e hidrata a pele. Deixe atuar durante 20 minutos e tome banho. Nas zonas a tratar coloque óleo essencial de alecrim ou limão, massajando sempre com movimentos circulares.

Tratamento para a Celulite e para a Flacidez

Alguns dos ingredientes mais eficazes para o tratamento da celulite, além da cafeína, são as algas marinhas e o extrato de chá verde. Contudo, é importante combiná-los com outros ingredientes que exerçam uma ação na tonificação e na firmeza da pele. Esta ação combinada atua sobre a celulite e a flacidez, pois reduz os líquidos debaixo da pele e estimula o colagénio e a elastina responsáveis pela sustentação do tecido. Ao ajudar a drenar os líquidos, o tamanho das células de girduara vai diminuido, o volume reduz e a superfícieda pele fica progressivamente mais lisa. Não é um processo rápido e é imprescindível um regime alimentar mais saudável, com menos gorduras, exercício físico e consumir e consumir no mínimo 1,5 L de água.

Os tratamentos que se seguem devem ser feitos de forma alternada, porque desse modo a pele recebe os nutrientes que lhe permitirão ficar , sem celulite e com menor probabilidade de aparecerem as estrias. Experimente esta máscara feita com 2 chávenas de chá de argila verde, 1 chávena de chá de chá verde muito forte (2 colheres de sopa de chá verde para 1 chávena de chá, deixe ferver durante 5 minutos), 1 colher de café de óleo essencial de menta, 1 colher de café de óleo essencial de alecrim e 1 colher de óleo essencial de centelha asiática. Coloque o chá verde na argila até obter uma pasta muito compacta e de seguida acrescente os vários óleos, misture muito bem até obter uma pasta uniforme. Aplique nas coxas, glúteos e abdómen e deixe atuar no mínimo 30 minutos. Pode envolver toda a área com película aderente e deixar atuar 1 hora. Retire com água fria e faça uma massagem na zona tratada com óleo essencial de limão, de zimbro ou de junípero.

Pode ainda substituir o chá verde pelo chá pelo chá de cavalinha, o óleo de menta por 1 colher de café de óleo essencial de girassol, o óleo essencial de alecrim por 1 colher de sobremesa de ginseng, e seguir os passos acima descritos. Alterne os diferentes ingredientes, para atuar de forma mais incisiva nestas situações que, se não forem tratadas, podem tornar-se graves e só possíveis de resolver recorrendo à cirurgia.

Ingredientes

4 chávenas de chá de algas frescas

1 chávena de chá de água mineral

3 folhas de gelatina neutra

2 claras de ovo batidas em castelo

óleo essencial de limão, centelha asiática ou alecrim

película aderente

Preparação e aplicação: Numa panela, coloque as algas e a água em lume brando e deixe cozinahr duarnet cinco minutos, depois levantar fervura. A este prepaprado ainda quente adicione as folhas de gelatina e misture tudo com a varinha mágica, até formar uma pasta uniforme. Envolva as claras na pasta e leve ao frigorífico durante 2 horas, para que fique consistente. Antes de usar a máscara aplique nas coxas, glúteos e abdómen um óleo essencial e faça uma massagem com um prato pequeno virado ao contrário durante 5 minutos. Coloque a máscara por cima desse óleo e envolva toda a zona com película aderente. Deixe atuar no mínimo 30 minutos. Retire com água fria e faça uma massagem na zona afetada com óleo sugerido a seguir.

Ingredientes

100 ml de óleo de semente de uva

1 colher de café de óleo essencial de alecrim

1 colher de café de óleo essencial de lavanda

Preparação e aplicação: Misture muito bem os diferentes óleos, de forma a ganhar uma textura uniforme. Coloque num frasco de vidro com tampa hermática. Aplique esta combinação de óleos 2 vezes por dia, nas coxas, glúteos e abdómen com uma massagem suave e circular, dando leves pancadinhas com as mãos em concha.