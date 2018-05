Quer lembrar-se dos seus sonhos? Tome vitamina B6

Se é daquelas pessoas que gostava de conseguir lembrar-se dos sonhos, este artigo é para si. Um estudo da Universidade de Adelaide, na Austrália, pediu a 100 voluntários para tomarem 240mg de vitamina B6 (o equivalente a 558 bananas), antes de irem para a cama durante 5 dias consecutivos.

Os resultados mostraram que os participantes recordaram-se de 64,1% do conteúdo dos sonhos. A melhor qualidade no sono e o menor cansaço no momento de se levantarem foram outras alterações positivas resultantes da ingestão da vitamina, que pode ser encontrada nos cereais integrais, leguminosas, algumas frutas (além da banana, o abacate), vegetais (como espinafre e batata), leite, queijo, ovos, carne vermelha, fígado e peixe.

Os participantes que antes raramente se lembravam dos sonhos, ficaram impressionados com os efeitos. Um deles revelou parecer "que, com o passar do tempo, os meus sonhos ficaram cada vez mais claros e fáceis de lembrar. Também não perdi fragmentos do sonho ao longo do dia.”

Denholm Aspy, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Adelaide, explica que "uma pessoa, em média, gasta cerca de seis anos da sua vida a sonhar. Se formos capazes de nos tornarmos lúcidos e controlar os nossos sonhos, então podemos usar o nosso tempo a sonhar de uma forma mais produtiva."

No entanto, apesar destes nebenficios tão tentadores, o Serviço Nacional de Saúde britânico alerta para o facto de que, se tomada em largos períodos de tempo e em excesso em relação á quantidade diária indicada, a vitamina B6 pode levar a uma perda de sensibilidade nos braços e nas pernas.

Adquirida a partir de uma dieta normal, a dose diária ideal para os homens é de 1.4mg e para as mulheres é de 1.2mg. Por isso, por muito que queira lembrar-se dos seus sonhos, não tome mais do que 10mg por dia sem consultar o seu médico