Manual de etiqueta: 8 coisas que deve evitar fazer no ginásio

Quantas mais vezes for ao ginásio, mais vezes se vai perguntar "mas o que é que esta gente tem na cabeça?". Como aquela pessoa que está sentada numa máquina, mas com o telemóvel na mão. Ou aquela que se encosta à maquina que estamos a utilizar (só) para fazer pressão. Na tentativa de evitar esse tipo de situações, aqui fica a lista de coisas que não se devem fazer no ginásio