'Selfitis' é a nova terminologia para os viciados em selfies. Saiba se é um deles

Quando, em 2014, vários jornais republicaram uma notícia que dava conta de que a Sociedade Psiquiátrica Americana iria classificar a selfitis – o vício em fazer selfies – como um distúrbio mental vários investigadores indianos ficaram em alerta. Logo depois, soube-se que a história não passava de um embuste (fake-news), mas os docentes ficaram com a pulga atrás da orelha. Assim, e como desde 1995, ano que foi publicado o primeiro estudo sobre “adições tecnológicas”, foram várias os distúrbios estudados e cunhados – como o vício da internet, dos videojogos online ou do telemóvel – porque não poderia existir também um ligado às selfies?

Juntaram-se investigadores de duas universidades indianas, Nothingham Trent e Thiagarajar School of Management, e pegaram numa amostra de 400 estudantes e em focus group com outros 200 (90% com menos de 25 anos). O estudo não pretende ser um retrato internacional ou mesmo da população indiana, já que, como referem os autores, a amostra foi selecionada nas universidades e não representa várias gerações, embora possa servir de base para futuros estudos empíricos sobre esta mania que alastrou pelo mundo inteiro.

Esta análise foi feita na Índia porque é este o país como mais utilizadores de Facebook e com o maior número de mortes relacionadas com a tentativa de fazer selfies em locais perigosos.

O estudo, publicado no International Journal of Mental Helth and Addiction, classificou os selfitis em três categorias: borderline, agudo, crónico.

Borderline – tira selfies pelo menos três vezes por dia, mas não as publica nas redes sociais

Agudo – tira selfies pelo menos três vezes por dia e publica-as nas redes sociais

Crónico – tira selfies de forma descontrolada o dia inteiro e publica pelo menos seis

Os investigadores identificaram seis fatores de motivação para os selfitis: os que querem aumentar a auto-confiança, os que buscam por atenção, para melhorar o humor, registar memórias quando se está num ambiente agradável, aumentar a integração no grupo que as rodeia e competição social.

A prevalência destes itens determina o grau de vício de cada um.

“O facto de esta história ter tido início numa notícia falsa, não quer dizer que a condição de selfitis não possa existir. Confirmámos a sua existência e criámos a Escala de Comportamento Selfitis”, referiu o investigador Mark Griffiths.

Os investigadores criaram uma grelha de 20 perguntas para aferir do grau de adição de cada um.

Responda a cada uma das perguntas utilizando uma escala de 1 a 5. Em que 5 quer dizer “concordo plenamente” e 1 quer dizer “discordo completamente”. Quanto maior a sua pontuação, maior a probabilidade de você sofrer de “selfitis”

1- Tirar selfies dá-me a sensação de estar a aproveitar melhor o ambiente em que estou

2 - Partilhar as minhas selfies cria uma competição saudável com os meus amigos e colegas

3 - Tenho muito mais atenção dos outros se partilhar as selfies nas redes sociais

4 - Consigo reduzir o meu nível de stress quando tiro selfies

5 - Sinto-me confiante quando tiro selfies

6 - Sou melhor aceite no meu grupo de amigos quando tiro selfies e as partilho nas redes sociais

7 - Consigo expressar-me melhor no meu ambiente através das selfies

8 - Fazer selfies em diversas poses ajuda a aumentar o meu estatuto social

9 - Sinto-me mais popular quando publico selfies nas redes sociais

10 - Tirar selfies melhora o meu humor e faz-se sentir feliz

11 - Sinto-me melhor em relação a mim mesmo quando tiro selfies

12 - Torno-me mais forte no meu grupo de amigos quando publico selfies

13 - Tirar selfies faz com que me lembre melhor de ocasiões e experiências

14 - Publico selfies frequentemente para ter mais “gostos” e comentários nas redes sociais

15 - Ao publicar selfies espero uma avaliação dos meus amigos

16 - Tirar selfies muda instantaneamente o meu humor

17 - Tiro selfies e olho para elas em privado como forma de aumentar a minha auto-confiança

18 - Quando não tiro selfies sinto-me separado do meu grupo de amigos

19 - Tiro selfies como troféus para a minha memória

20 - Edito ou uso filtros de imagem para que as minhas selfies fiquem melhor do que as dos outros