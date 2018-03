Inquérito global descobriu qual a forma de lábios considerada mais atraente

É tudo uma questão de... simetria. Um estudo publicado no Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery teve por base um inquérito a mais de mil pessoas de 35 países e concluiu que a maioria das pessoas considera que um rácio de 1:1 entre o lábio superior e o inferior (ou seja, com tamanho igual) é o que resulta mais atraente. Esta foi a escolha de 60% dos inquiridos. Cai nesta categoria, por exemplo, a atriz Scarlett Johansson.

Já os famosos lábios de Kylie Jenner, na origem de todo um império no ramo da beleza, correspondem ao segundo tipo de lábios considerados mais bonitos: O lábio de cima mais cheio que o que baixo. Este é também o caso da atriz Emma Watson.

Paul Heidekrueger, responsável pelo estudo, que tinha como objetivo avaliar se há um "ideal universal" sublinha que, como todas as modas, estas preferências podem mudar com o tempo.

Ao inquérito responderam 560 cirurgiões plásticos e 560 cidadãos, com base em fotografias.