A improvável vantagem de ser traída

Uma mulher traída pode, afinal, ganhar com a separação que se segue a uma traição. Mais maturidade e maior inteligência emocional são dois dos frutos que uma mulher colhe a longo prazo, a juntar ao ponto final na relação com o homem que a traiu. Mas há outro, que vai contra tudo o que até aqui se associa à infidelidade: um aumento da autoconfiança que ocorre entre seis meses e um ano depois da separação.

A inesperada conclusão nasceu de um estudo, que consta no livro The Oxford Handbook of Women and Competition, onde se explica que "a mulher que 'perde' o seu parceiro vai atravessar um período doloroso depois da separação, mas sairá desta experiência com maior inteligência para os relacionamentos que irá permitir-lhe identificar pistas em futuros parceiros que possam indicar pouco valor", como refere Craig Morris, um dos autores da investigação.

Pondo a vítima no papel de quem sai a ganhar de uma traição, impõe-se perguntar quem sai a perder: ele, claro, mas não só. A "outra" também está incluída na lista dos derrotados. E é fácil perceber porquê, uma vez que é ela que vai ter que lidar com um homem que já se mostrou incapaz de ser fiel.

Esta é a conclusão do inquérito efetuado a 5705 pessoas de 96 países, sobre os efeitos de uma separação desencadeada por uma (ou várias) traições.

Como se tudo isto não bastasse, a investigação revela um pormenor que pode satisfazer o desejo escondido de "vingança" da vítima de traição: os resultados do inquérito mostram que o novo relacionamento do homem traidor dificilmente será duradouro...