Água com limão pode não ser tão inocente como parece

A erosão dentária ocorre quando o esmalte se desgasta pela ação dos ácidos. Entre os sintomas da deterioração está a aparência amarelada, a hipersensibilidade e, em casos mais graves, a perda dos dentes.

Pesquisadores da uma universidade britânica King's College descobriram que a forma como consumimos bebidas ácidas - como água com limão ou chás de fruta - também está associada a um desgaste mais rápido dos dentes. Saboreá-las, mantendo-as demasiado tempo na boca é um dos fatores de risco. Segundo o estudo, as pessoas que o fazem são 2,9 mais propensas à corrosão.

Para desenvolver a investigação, a equipa comparou a dieta de 300 pessoas que sofriam de erosão dentária com a de 300 pessoas sem esse problema e observou que o comportamento tinha uma grande influência naquela condição, que afeta mais de 30% dos adultos na Europa.

O consumo de bebidas ácidas entre as refeições provou-se mais negativo (11 vezes mais probabilidade de levar à erosão) do que o consumo durante as refeições, uma vez que ao mastigar os alimentos há a produção de saliva, que é alcalina e neutraliza a acidez.

Como forma de limitar os danos, os pesquisadores recomendam o uso de palhinhas, para evitar o contacto com os dentes. Mascar pastilhas elásticas sem açúcar ou comer queijo logo em seguida ao consumo também se revelou eficaz para controlar o desgaste. A melhor forma de prevenir a erosão dentária é, no entanto, segundo os investigadores, diminuir a frequência da ingestão destas bebidas.