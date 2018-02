O consumo excessivo de álcool aumenta o risco de demência, diz estudo

O consumo abusivo diário de álcool pode aumentar em três vezes o risco de desenvolver qualquer um dos tipos de demência, propõe um novo estudo publicado no jornal Lancet Public Health .

O estudo demonstra que a maioria dos casos de demência precoce, em pessoas com menos de 65 anos, está diretamente relacionada ao uso abusivo de álcool ou é acompanhada por este comportamento.

Para chegar a esta conclusão, os investigadores estudaram os registos de mais de 31 milhões de pacientes com mais de 20 anos que tiveram alta do French National Hospital. Concluíram que destes, mais de um milhão foi diagnosticado com demência.