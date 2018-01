O frio faz doer os ossos. Mito ou realidade?

Mito

O frio faz doer os ossos

Realidade

“Dói-me o joelho, é porque o tempo vai mudar.” É comum associar-se as dores nos ossos à humidade do ar. Mas agora, um estudo que parece definitivo veio deitar a crença por terra. Anupam Jena, professor da Universidade de Harvard, pegou nos registos de afluência aos hospitais americanos entre 2008 e 2012. Escolheu os pacientes com mais de 65 anos – entre cerca de onze milhões de casos – e verificou quem referia queixas articulares. Depois olhou para os dados meteorológicos das respetivas regiões e procurou a coincidência entre a referência a dores e a humidade/ /chuva. A conclusão, apresentada no artigo científico publicado na revista BMJ, foi de que não há qualquer impacto do tempo nas doenças registadas. “A taxa de ocorrência de dores nas articulações e nas costas durante uma semana com sete dias de chuva era semelhante à registada nas semanas sem pluviosidade”, lê-se no artigo.

(Artigo publicado na VISÃO 1297 de 11 de janeiro)