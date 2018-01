Efeitos de não dormir o suficiente podem comparar-se a danos mentais ligeiros

Com tanta coisa para fazer no dia-a-dia, o sono reparador fica, muitas vezes, para trás. Com isso em mente, um especialista do sono, contactado pela Tech Insider, Matthew Walker, professor de neurociência e psicologia na University of California Berkeley e autor do livro Why We Sleep, gravou um vídeo em que explica as consequências drásticas da privação de sono na saúde, a curto e a longo prazo - A vigília prolongada, "essencialmente, é um dano cerebral ligeiro", resume.

Primeiro que tudo, dormir pouco faz com que nos seja difícil criar novas memórias.

"Sabemos com certeza que a falta de sono vai impedir o cérebro de ser capaz de criar novas memórias; é quase como se, sem sono, a caixa de entrada de memórias do cérebro se fechasse e não pudéssemos guardar na memória novas experiÊncias", explica Walker.

Mas isso nem é o mais grave. Segundo o especialista, a falta de sono faz com que o cérebro não consiga eliminar eficazmente uma proteína tóxica que lá se acumula, a beta amiloide , associada à doença de Alzheimer, como tinha concluído um estudo norte-americano , realizado na Universidade de Kentucky.

"É durante o sono profundo à noite que um 'sistema de esgotos' no interior do cérebro começa a funcionar a alta velocidade e a eliminar esta proteína tóxica, a beta amiloide", diz o especialista.

"Se não está a dormir o suficiente todas as noites, mais dessa proteína relacionada ao Alzheimer se vai acumular. Quanto mais proteína se acumular, maiores os riscos de desenvolver demência mais tarde na vida".

O sistema reprodutor também é afetado pelas noites mal dormidas. E principalmente o masculino: os homens que dormem apenas cinco a seis horas por noite apresentam níveis de testosterona equivalentes a alguém 10 anos mais velho.

Dormir pouco também pode ser sinónimo de ficar doente mais facilmente. Segundo Walker, também o sistema imunitário sofre com a falta de sono.

"Depois de apenas uma noite de quatro a cinco horas de sono, há uma redução de 70% nas células imunitárias anticancerígenas chamadas células NK ." Esta redução pode deixar o corpo mais vulnerável ao desenvolvimento de cancro dos intestinos, da próstata e da mama.

A ligação entre a falta de sono e o cancro fez mesmo com que a Organização Mundial de Saúde classificasse alguns trabalhos com turnos noturnos como potenciais carcinogénicos, devido à forma como podem perturbam o nosso ritmo circadiano .

Para além do combate ao cancro, as células NK têm também um importante papel no combate ao Alzheimer, defende um estudo da Tehran University of Medical Sciences , no Irão, o que agrava ainda mais as potencialidades de desenvolver esta doença caso não se tenha atenção aos horários de sono.

Uma boa noite de sono ajuda a controlar a pressão cardiovascular. É durante o sono profundo que a pressão arterial baixa para níveis muito reduzidos, o que contribui para o bom funcionamento geral do sistema cardiovascular. "Se não dormir o suficiente, não vai receber o tal 'reiniciar' do sistema cardiovascular, e a pressão arterial vai subir", explica Walker. Dormir uma média de seis ou menos horas por noite aumenta o risco de ataques cardíacos fatais em 200%. Um estudo norte-americano chamado Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem defende que, para além da hipertensão, a falta de sono pode levar a vários outros problemas de saúde como obesidade, diabetes, sintomas de ansiedade, depressões e alcoolismo.

Para finalizar, o especialista coloca a questão: afinal, quanto tempo conseguimos estar acordados até começarmos a sentir-nos física e mentalmente debilitados?

"Quando estamos acordados por mais de 16 horas, é quando começamos a ver deterioração mental e física no corpo", responde prontamente.

"Sabemos que após se estar acordado durante 19 ou 20 horas, a capacidade mental está tão debilitada que ficaríamos tão ineficientes como alguém que estivesse a conduzir alcoolizado".