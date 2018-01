Como a cor do cabelo influencia a forma como as mulheres são vistas pelos homens

As loiras divertem-se mais e os homens preferem as loiras, diz a convição popular. Mas para entender a influência real que a cor e o tamanho do cabelo de uma mulher tem na opinião do sexo masculino sobre ela, uma equipa de psicólogos da Universidade de Augsburg, no estado norte-americano do Minnesota levou a cabo uma investigação, agora publicada no The Journal of Social Psychology.

A equipa avaliou as cores de cabelo loiro, castanho e preto bem como os tamanhos curto, médio e longo e relacionou essas características com a perceção que os homens têm das mulheres em termos de idade, saúde, potencial de relação e capacidade parental. A investigação contou com 110 homens aos quais foram mostradas fotografias geradas em computador de mulheres loiras e morenas para que estes as avaliassem em diversos tópicos.

No estudo, os autores concluíram que "os resultados, geralmente consistentes com as abordagens de psicologia evolutiva, indicam que a cor do cabelo e, em menor medida, o comprimento podem afetar a perceção das características pessoais". Foi então descoberto que as mulheres com cabelo mais claro são consideradas mais jovens, saudáveis e atraentes quando comparadas com as mulheres de cabelo preto.

As mulheres de cabelo loiro foram, no entanto, apontadas como mais promíscuas que as restantes, o que levou as morenas a serem vistas como uma melhor opção no que toca a relações amorosas e parentalidade, ficando as loiras como preferidas para encontros amorosos. Os homens consideram ainda que as mulheres de cabelo comprido são menos saudáveis e atraentes que aquelas que usam o cabelo num tamanho médio.

Resumindo, as loiras são as preferidas para encontros casuais, as morenas para ter um filho e quem usa o cabelo pelos ombros é vista como uma boa escolha para manter uma relação...

A partir da investigação "Women’s hair as a cue to desired relationship and parenting characteristics" (o cabelo das mulheres como uma sugestão para o relacionamentos e características parentais"), os autores David C. Martz, psicólogo social, e Verlin B. Hinsz, professor de psicologia, concluiram que "os homens são capazes de fazer julgamentos complexos sobre as mulheres no que diz respeito a potenciais relações e capacidade de parentalidade com base em características discerníveis, como a cor do cabelo e o comprimento".