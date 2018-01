Testado com sucesso gel à base de explosivo que é 12 vezes mais rápido que o Viagra

Em cinco minutos, 44% dos homens que participaram no estudo do University College Hospital de Londres conseguiram uma ereção. Aos 10 minutos, o mesmo aconteceu a 70% dos 220 participantes. Um resultado promissor para o teste a uma nova forma de combater a disfunção erétil: um gel que, ao ser espalhado, numa pequena quantidade, no pénis, liberta gás de óxido nítrico, o que alarga os vasos sanguíneos e aumenta a circulação de sangue na região.

Com uma pequena dose de nitroglicerina, um líquido oleoso e sem cor que, em, grandes quantidades pode explodir espontaneamente, além de outros elementos que facilitam a penetração na pele, o novo gel produz efeito 12 vezes mais depressa do que o tradicional Viagra - entre 30 minutos a uma hora.

Em declarações ao britânico The Sun, que avança a notícia, o urologista David Ralph, sublinha o potencial deste produto e a possibilidade de "ser incorporado nos preliminares, aumentando o nível de intimidade entre os casais".

Relata o jornal britânico que os investigadores identificaram alguns efeitos secundários ligeiros, como dores de cabeça, mas acreditam que uma pequena alteração na fórmula pode eliminá-los.

O próximo passo é a realização de novos estudos, mas os cientistas acreditam que o gel pode está à venda no Reino Unido, pelo menos, já no próximo ano e a custar apenas uma libra (pouco mais de 1,1 euros).

A nitroglicerina já é usada noutros medicamentos, sob o nome médico de trinitrato de glicerina, no tratamento de alguns problemas cardíacos.