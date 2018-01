Há quem seja capaz de identificar sinais de doença no rosto de outra pessoas antes mesmo de haver qualquer sintoma

Um grupo de investigadores da Universidade de Estocolmo concluiu que horas depois de uma infeção começar já há sintomas visíveis, como lábios pálidos e com os cantos para baixo ou pálpebras descaídas - sinais que permitem aos outros perceber que alguém está a ficar doente através de um simples olhar para o seu rosto.

"Usamos um número de pistas faciais de outras pessoas e provavelmente estamos sempre a julgar a sua saúde", acredita John Axelsson, co-autor do estudo, descrito no Proceedings of the Royal Society.

Em duas fases, os investigadores injetaram 16 adultos com um placebo e com moléculos de E coli, que rapidamente desencadeiam sintomas semelhantes aos da gripe. Duas horas depois de cada injeção, foram fotografados. Nenhum dos participantes sabia o que continha a sua injeção.

As imagens foram depois mostradas durante um máximo de cinco segundos a 62 pessoas, a quem foi pedido que analisassem se os fotografados estavam saudáveis ou doentes.

Apesar da aparente semelhança das fotografias, os observadores foram capazes de detetar a doença com maior acerto do que se estivessem simplesmente a adivinhar, fazendo-o 52% das vezes. Mais correta ainda foi a avaliação como "saudáveis" - neste caso, a taxa de correção foi de 70 por cento.

E para que serve esta habilidade? Os investigadores acreditam que esta capacidade pode ter-se desenvolvido como forma de defesa, uma vez que, normalmente, é nos estádios iniciais de doença que o risco de contágio é maior.

A esperança é agora, segundo Axelsson, que a Inteligência Artificial consiga captar também estes sinais no futuro. "Vamos olhar para uma app que vai dizer: 'Talvez tenha uma infeção hoje'."