As mulheres são melhores que os homens, diz a ciência

O estudo foi feito pela Universidade de Zurique e provou que os cérebros masculinos e femininos processam comportamentos egoístas e altruístas de formas diferentes. As mulheres sentem uma maior gratificação em práticas altruístas, ao contrário dos homens, que são mais motivados por comportamentos egoístas.

O cérebro humano possui um sistema de recompensa – o corpo estriado - que liberta dopamina, a substância responsável pela "gratificação" que sentimos ao realizar certas coisas. O sistema é ativado cada vez que se toma uma decisão. O estudo demonstrou que o sistema de recompensa da mulher é mais estimulado através de práticas altruístas, enquanto o do homem reage com mais intensidade a comportamentos egoístas.

Numa primeira instância, foi dado um comprimido a cada membro de um grupo de 56 homens e mulheres. O comprimido poderia conter amissulprida – um bloqueador de dopamina – ou ser apenas placebo, sendo que nem os participantes nem os cientistas sabiam à partida qual era o comprimido a ser avaliado.

Foi depois realizada uma atividade hipotética que envolvia a partilha de um maço de notas com outra pessoa, conhecida ou desconhecida pelo participante. A experiência foi depois repetida sob o efeito do comprimido contrário.

Os resultados demonstraram que, sob o efeito do placebo, 51% das mulheres escolheu partilhar o dinheiro, enquanto que apenas 40% dos homens o fez. No entanto, após tomar a amissulprida, as mulheres revelaram-se menos dispostas a partilhar, enquanto os homens se mostraram mais altruístas. Apenas 45% das mulheres partilhou o dinheiro, enquanto a percentagem de homens a partilhar subiu para os 44%.

O resultado surpreendeu Alexander Soutschek, o principal autor do estudo. "Estes resultados demonstram que os cérebros das mulheres e dos homens processam a generosidade de forma diferente também a nível farmacológico", diz, o que o leva a recomendar que "as diferenças de género devem ser levadas mais a sério" no futuro da investigação neurológica.