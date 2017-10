6 boas razões para dormir sem roupa

Segundo o The Sleep Council , uma organização britânica de especialistas do sono, a temperatura ótima para dormir ronda os 20 Cº. Durante o sono, a temperatura corporal baixa automaticamente, sendo que dormir de pijama pode dificultar o processo. No entanto, o sono também é perturbado se o corpo estiver demasiado frio. Cabe ao "dorminhoco" ter atenção à temperatura que o rodeia e tomar a decisão mais acertada sobre o que vestir ou não vestir para a cama.

Previne infeções

Melhora a vida sexual

Não deveria ser surpresa. Dormir sem roupa é uma boa maneira de se sentir mais próximo do seu parceiro. Além disso, o contacto pele com pele ajuda a libertar ocitocina, uma das hormonas responsáveis pelos sentimentos de amor e intimidade, mas também ligada à criação e fortalecimento de laços sociais.

Ajuda a fertilidade

Segundo um estudo realizado em 2016, os homens que não usam roupa interior para dormir podem aumentar a qualidade do seu esperma. Os resultados mostraram que, de uma amostra de 500 homens norte-americanos, aqueles que usavam boxers durante o dia e nada durante a noite tinham um risco de fragmentação do ADN do esperma 25% menor, em comparação com os que usavam roupa interior durante o dia e a noite. No entanto, o mesmo estudo não notou quaisquer diferenças na fertilidade feminina relacionadas com o uso ou não uso de roupa interior na cama.