O seu filho esquece-se das tarefas? É normal, diz a ciência

Um estudo realizado nos Institutos Max Planck, um grupo de faculdades na Alemanha, em conjunto com a Universidade de Stirling, na Escócia, concluiu que o hipocampo, a parte do cérebro responsável pela memorização detalhada e pelo processamento de emoções, só está totalmente desenvolvida aos 14 anos de idade.

"Olhando para as imagens, rapidamente nos apercebemos de que as diferenças de idade nas sub-regiões [do hipocampo] não seguem um padrão constante e muita coisa continua a acontecer para lá dos seis anos de idade", diz Attila Keresztes, autor principal do estudo e cientista no Centro de Psicologia da Vida do Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano.