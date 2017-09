Chegou o vinho que não dá ressaca

Com isto em mente, uma equipa de investigadores da Universidade Politécnica de Madrid criou um vinho sem histaminas. Para tal, recorreu à utilização de bactérias láticas provenientes das vinhas da adega Pago de Carraovejas, localizadas em Ribeira do Douro. Estes microrganismos têm a capacidade de separar de forma natural os grupos de bactérias produtoras de histamina, de modo a que esta substância não ocorra durante a fermentação do vinho.

A histamina é uma das aminas biogénicas - produto da ação de algumas bactérias sobre os aminoácidos - resultantes do processo de fermentação natural do vinho e é também uma substancia naturalmente ocorrente no corpo humano. Célia Costa, alergologista da Unidade Funcional de Alergias Alimentares do Hospital de Santa Maria, explica que "o vinho induz a libertação de histaminas e tiraminas no corpo".