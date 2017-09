Agora até há um festival para nos tratar do bem-estar

O Wanderlust 108 já existe há dez anos, mas só no dia 8 de outubro vai chegar a Lisboa e a todos os que queiram dedicar um domingo ao bem-estar. Diz que é um triatlo holístico

Rute Caldeira sabe bem como guiar uma plateia. Em pouco menos de um quarto de hora, e depois de contar a sua história pessoal de encontro com a meditação, conseguiu pôr-nos, até aos mais céticos, num momento de "olhos fechados" - só para percebermos um bocadinho do que vai passar-se no dia 8 de outubro, nos jardins da Fundação EDP, em Belém.

Rute será apenas um grãozinho no programa de um festival todo ele dedicado àquilo a que se chama bem-estar. Se não veja-se a programação, que só acaba às seis da tarde.

As portas abrem-se às sete e meia da manhã, mas o aquecimento para a corrida de 5 quilómetros (que pode ser uma caminhada também) só começa às 8h45. Depois, há uma sessão de yoga de 90 minutos, ao som de um DJ (Mary B) que integrará a sua música com as instruções da dupla Jean Pierre de Oliveira e Filipa Veiga. A rematar este triatlo mindful, Rute estará no palco para guiar os presentes numa meditação de meia-hora.

Daí para a frente, não haverá mais sessões com hora marcada, mas ainda assim existirá muito para fazer - passear pelas bancas do Kula Market (um mercado de produtos orgânicos, a única zona aberta a quem não tem bilhete), experimentar as diversas demonstrações de ioga ali presentes (variações como hotpod, acro, aerial, ashtanga, facial) ou uma aula de hoop dance (aquele arco que se gira à volta da cintura).

Para quem já estiver cansado, o espaço Speakeasy será o ideal. É só sentar e ouvir os peritos, como o chefe de cozinha Nuno Queirós Ribeiro ou a nutricionista Ana Bravo, embaixadores deste festival, a falarem de alimentação saudável, por exemplo. Ao final do dia, a organização deste festival, que já existe há dez anos em vários pontos do mundo, garante um regresso a casa com mais leveza, nem que seja na carteira porque os bilhetes custam 25 euros.