Crianças nascidas em setembro são mais inteligentes? Há um estudo que diz que sim

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) é no mês de setembro que nascem mais crianças em Portugal. E não é que, as crianças que nascem neste mês são mais inteligentes? Quem o diz é uma equipa de investigadores das Universidades de Toronto, Florida e Northwestern.

O novo estudo analisou a forma como mês de nascimento afeta o sucesso académico e outros fatores socioeconómicos que podem contribuir para a progressão da criança na escola, como a educação materna ou etnia.

Para o estudo, os investigadores analisaram os dados de cerca de um milhão de estudantes de uma escola pública na Flórida, nascidos entre 1994 e 2000. Os resultados obtidos mostraram uma diferença muito pequena nos resultados médios dos exames entre os alunos nascidos em agosto e aqueles cujo aniversário era em setembro - uma diferença de 0,2 pontos. No entanto, ao longo de todo o percurso escolar, estes décimos teriam um efeito significativo. Além de serem melhores na escola, as crianças nascidas em setembro, eram mais propensos a frequentarem a universidade e menos propensos à detenção escolar (nos Estado Unidos a detenção escolar é um dos castigos mais comuns, consiste em permanecer um período de tempo extra na escola para a realização de atividades).

Os investigadores descobriram ainda que, ter uma idade mais avançada na entrada para a escola, aumenta a possibilidade de obtenção de um grau académico e reduz a probabilidade de serem encarcerados por crimes juvenis.