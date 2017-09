Cinco truques para caminhar mais todos os dias

A caminhada é o exercício mais simples, económico e fácil que se pode fazer. Não precisa de recorrer a um ginásio e pode fazê-lo a qualquer hora do dia. Não só faz bem ao corpo como também à mente. No entanto, e segundo a Fundação Portuguesa da Cardiologia, 2 em cada 3 portugueses são sedentários. A boa notícia é que existem cinco truques que, para além de o ajudar a combater o sedentarismo, ainda o fazem caminhar mais todos os dias.

Se utiliza transportes públicos, saia uma paragem antes do seu destino

Se utiliza diariamente o autocarro, comboio ou metro, pode optar por sair uma paragem antes do seu destino. Este truque fará com caminhe os dez minutos por dia que são, normalmente, aconselhados. Se, por outro lado, vai para o trabalho de carro, opte por estacioná-lo uns quarteirões antes do destino e faz o resto do caminho a pé.

Utilize as escadas em vez do elevador

Se em qualquer sítio que entra procura o elevador então saiba que isso não o ajuda. Subir pelas escadas permite que pratique, por muito pouco que seja, algum exercício físico.

Dê um passeio à hora de almoço

Se dispõe de um alargado horário de almoço e se, para almoçar, apenas precisa de uns minutos, então aproveite o resto do tempo para dar um passeio. Para além de se abstrair do trabalho ainda aproveita para praticar algum exercício físico.

Vá às compras a pé

Utilizar sempre o carro para ir às compras é tempo perdido para praticar exercício físico. Não só poupa combustível, como contribui para a qualidade do ar e para a melhoria da sua saúde.

Ao fim de semana deixe o sofá e vá passear

Se dispõe de dois dias para descanso por semana, porque não aproveitá-los da melhor maneira? Em vez de ficar no sofá o dia inteiro a ver televisão ou com o telemóvel, opte por dar um passeio ao ar livre, respirar ao puro e praticar algum exercício físico. Não precisa de ser uma caminha longa, o segredo está na velocidade.

De acordo com os especialistas para obtermos os benefícios da caminhada devemos andar a uma velocidade de cinco quilómetros por hora.