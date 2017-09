Sabe mesmo o que tem poucas calorias?

O chocolate negro é a opção de muita gente que quer perder peso sem se separar por completo das coisas boas da vida. Mas, afinal, essa pode ser a alternativa errada: o chocolate de leite tem, na verdade, menos calorias. Esse é um dos exemplos dados por Lucy Mountain, uma blogger de nutrição e vida saudável que se dedica a comparar alimentos com boa e má fama.

Lucy garante, no entanto, que o seu objetivo não é escolher o alimento mais saudável. Ainda no caso do chocolate negro, a blogger lembra que este tem menos açúcar, mais fibra e mais ferro do que o chocalate de leite. "É basicamente mais nutritivo", lembra. Mas se a meta for estritamente perder peso, não há vantagens em escolher o negro: 100 gramas de chocolate branco tem 565 kilocalorias, contra 630 kcal do outro.

Há muitos mitos desfeitos pela blogger. Num dos posts da sua página de Instagram (instagram.com/thefffeed), uma taça de batatas fritas de pacote surge ao lado de outra com veggie chips, muito em voga pelos adeptos da comida saudável. Resultado: a opção mais vilipendiada tem 194 kcal; a mais "saudável" tem 217 kcal. Ainda mais surpreendente é a comparação entre um punhado de amêndoas e de gomas, que, feitas as contas, têm as mesmas calorias. Lucy recorda que, mais até do que nos chocolates, há muitas vantagens de nutrição nas amêndoas, comparada com os doces - as calorias, contudo, não é uma dessas vantagens.

Outra ideia feita que não resiste ao escrutínio é o das passas, uma opção para muita gente que pretende perder peso. Na realidade, 35 gramas de passas de morangos têm tantas calorias como 300 gramas de morangos frescos.

E até entre doces semelhantes à primeira vista há diferenças significativas. Nos gelados, por exemplo: um Magnum equivale a 2,5 Soleros.

No fundo, diz a blogger, uma dieta equilibrada passa sobretudo pelas pequenas coisas, pela moderação, evitando os extremos (até porque, como se vê, podemos estar enganados com os alimentos escolhidos). E ilustra essa ideia com duas singelas torradas: sermos um pouco mais generosos, ou gulosos, quando estamos a barrar manteiga pode ser a diferença entre 100 e 200 kilocalorias.