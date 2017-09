Isto é o que os homens querem do sexo. E não é nada daquilo em que está a pensar...

Demonstrações de carinho, afetos e romance são, normalmente, as preferências das mulheres no que toca às relações sexuais. No entanto o mesmo não se pode dizer relativamente aos homens? Ou será que podemos? Um novo estudo descobriu o que é que os homens querem realmente do sexo.

Uma equipa de investigadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Indiana nos Estados Unidos, conduziu um estudo focado numa ampla gama de comportamentos sexuais. Os resultados obtidos revelaram que os comportamentos românticos, como beijos, abraços e agarrar, eram os mais comuns não só entre mulheres mas também entre os homens.

Contrariamente ao que se pensa, os homens consideram a troca de beijos, abraços, dizer coisas românticas, na preparação do ambiente e mesmo durante a relação sexual, os comportamentos mais atrativos.

Para o estudo participaram 975 homens e 1,046 mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 91 anos. Os participantes, dos quais 91% eram heterosexuais, foram questionados sobre os comportamentos sexuais que consideravam apelativos e quais tinham experimentado.

Mais de 80% dos participantes relataram ter experimentado masturbação, sexo e sexo oral.

No entanto, quando os participantes foram questionados sobre os comportamentos sexuais que consideravam mais atrativos de uma lista de 50, os resultados obtidos revelaram que os preferidos eram aqueles associados ao romance e carinho. Cerca de 39% dos homens e mulheres consideravam que dizer coisas queridas e românticas durante a relação sexual eram “muito atrativos”, ao passo que 33% disseram que o que mais gostavam era tornar o espaço romântico.