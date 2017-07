Sexo uma vez por semana desacelera envelhecimento nas mulheres

O estudo, publicado na revista científica Psychoneuroendocrinology, revelou que uma vida sexual ativa pode desacelerar o envelhecimento nas mulheres.

Os investigadores da Universidade da Califórnia em São Francisco analisaram a intimidade física, o apoio ou conflito com o parceiro, a satisfação da relação e o stress de 129 mães. A par destas análises, os investigadores que conduziram o estudo durante uma semana, retiraram ainda amostras de sangue de todas as mães.

Os resultados obtidos revelaram que as mulheres que tiveram sexo pelo menos uma vez durante a semana em que se realizou o estudo tinham telómeros (zonas que conferem estabilidade à estrutura dos cromossomas e que permitem o desenvolvimento da segmentação das células) significativamente maiores. Com a idade e com estilos de vida pouco saudáveis estas zonas tendem a diminuir. No entanto, uma atividade sexual regular faz inverter esta tendência.

Segundo Tomás Cabeza de Baca, líder do estudo, “ao longo do tempo, os telómeros mais pequenos podem contribuir para doenças crónicas degenerativas e mortalidade prematura.” Estudos realizados anteriormente relacionaram telómeros mais longos com um envelhecimento reduzido e uma melhoria na saúde em geral.

Os resultados revelaram ainda que a satisfação da relação, o stress e o apoio ou conflito do parceiro não teve qualquer impacto no comprimento dos telómeros.