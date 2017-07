Apps para dormir melhor

E uma espécie de epidemia global: ninguém dorme o que precisa. E a falta de sono está diretamente ligada a um risco maior de ataques cardíacos, cancro ou obesidade. Devemos dormir entre 7 a 9 horas, sem interrupções e em profundidade. Que tal pedir ajuda à tecnologia? Esqueça a contagem de carneirinhos... e teste estas apps, à noitinha.

Mymaga baby sleep

Dorme, bebé, dorme | Android

Os criadores garantem que esta app usa algoritmos sofisticados para distinguir o choro do bebé de outros ruídos e prometem acalmar através da música e da voz, baseando-se em canções de embalar de todo o mundo. A app permite ainda gravar mensagens personalizadas e apresenta relatórios sobre a qualidade de sono da criança.

Sleep Genius

À moda dos astronautas | iOS/Android

E se o cérebro funcionasse na frequência ideal para o repouso enquanto dorme? Essa é a proposta desta app, criada a partir da pesquisa da NASA para ajudar os astronautas a descansar. Permite programar uma noite de sono completa, recorrendo a sons que diminuem a frequência cardíaca e a respiração.



White Noise Relax

À boleia do ruído de fundo | iOS/Android

Eis uma app para quem não gosta de sons que possam prender a sua atenção antes de adormecer. A opção é iludir o ruído com sons ambiente que ajudam a relaxar antes de dormir, como chuva ou vento, ou mesmo o barulho da rua ou de um comboio a circular, criando as mais diversas atmosferas. Caso se canse dos efeitos sonoros disponíveis, pode sempre descarregar mais, gratuitamente.



Sleepmaker Rain

Dormindo à chuva | iOS/Android

Há uma série de sons da natureza que nos ajudam a relaxar, mas não há como o embalo da chuva. Essa a convicção dos criadores desta app, propondo os mais variados tipos de sons: torrencial, sobre o teto do carro, a bater no alcatrão...



Sleepbot

Em modo vencedor | iOS/android

Uma app que se propõe rastrear a qualidade do descanso e definir a melhor hora de acordar com base nas fases do sono. Bastará ligar a aplicação e deixá-la fazer o seu trabalho debaixo da almofada: são silenciadas as notificações e o telemóvel fica em modo avião, permitindo dormir sem interrupções. O SleepBot foi reconhecido por dois institutos públicos nos EUA como a melhor proposta do género, no concurso “Go Viral para melhorar a saúde”.



Pillow

Ouça-se a dormir | iOS/Android

Escolha uma música que o ajude a relaxar para adormecer e a app vai desligar-se automaticamente quando o sensor indicar que está a dormir. Esta proposta não só monitoriza o sono como o grava – pode assim perceber se há problemas escondidos que podem estar a perturbar o sono. Por exemplo, se fala, range os dentes ou ressona durante o descanso.

Artigo publicado na VISÃO 1266