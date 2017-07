Correr e... fazer ioga e meditar. Vem aí o triatlo holístico

Nascido nos Estados Unidos, onde já se realiza há 10 anos, o Wanderlust chega agora às principais cidades europeias e a Lisboa já no próximo dia 8 de outubro.

O evento Wanderlust 108 (onde cada número tem uma correspondência: 1 - união; 0 - totalidade; 8 - amor infinito), que se assume como "uma celebração do movimento mindful", conta com um triatlo diferente do habitual: uma corrida de cinco quilómetros, uma aula de ioga ao ar livre e meditação guiada. O evento em Portugal tem a duração de um dia e, além do triatlo, conta várias outras atividades como o acroyoga (que combina as postura do ioga com movimentos acrobáticos), hula hoop, ioga aéreo, e uma formação de fotografia.

“O ioga acaba por demonstrar uma evolução da nossa sociedade em termos de consciência de si próprio. Isso quer dizer que Portugal está a mudar, está a avançar e que está a chegar a um nível de desenvolvimento muito positivo”, acredita Jean-Pierre de Oliveira, professor de ioga, que falou à VISÃO durante a apresentação da linha Wanderlust by Adidas.

No evento, que decorreu na quarta-feira, sob a forma de uma aula de ioga no Pestana Palace em Lisboa, foram também apresentados os embaixadores, como Laura Figueiredo, Ruben Rua e Sara Matos.

Segundo o comunicado enviado à imprensa, o festival terá lugar no Parque das Nações.