15 passos para se conhecer a si próprio

"Em linguagem simples, ser autoconsciente é conhecer-se a si próprio como realmente é. Inicialmente, a autoconsciência pode parecer um conceito ambíguo. Não há nenhuma linha de meta no fim da qual alguém nos vai atribuir medalhas e declarar-nos «autoconscientes». Estar consciente de si próprio não é apenas saber se somos uma pessoa diurna em vez de noturna. É muito mais profundo. Conhecermo-nos a nós próprios, por dentro e por fora, é uma jornada contínua no descascar das várias camadas da cebola e no ficarmos cada vez mais e mais confortáveis com aquilo que existe no centro – a nossa verdadeira essência.

As reações emocionais para as quais estamos programados surgem antes de termos sequer a possibilidade de responder.

Uma vez que não é possível deixarmos as nossas emoções fora da equação, gerirmo-nos a nós próprios e às nossas relações significa que, primeiro, precisamos de estar conscientes da totalidade dos nossos sentimentos – tanto dos positivos como dos negativos.

Quando não reservamos tempo para detetar e compreender as nossas emoções, estas têm o estranho hábito de emergir quando menos esperamos ou queremos. É a forma que têm de chamar a nossa atenção para algo importante. O certo é que persistirão, e que o estrago será cada vez maior até que reconheçamos a sua existência.

Por vezes, enfrentar a verdade sobre quem realmente somos pode ser incómodo. Entrar em contacto com as nossas emoções e tendências requer honestidade e coragem. Seja paciente e dê a si próprio o reconhecimento que merece, por todos os seus progressos, não importa o quão pequenos possam ser.

À medida que for identificando coisas sobre si próprio, coisas das quais antes não tinha consciência (e das quais nem sempre vai gostar), estará a progredir.

Já a seguir, este capítulo irá apresentar-lhe 15 estratégias originais, todas elas concebidas para o ajudar a maximizar a autoconsciência e a criar mudanças positivas na sua vida. As estratégias são objetivas e recheadas de ideias e de exemplos que ajudarão a sua autoconsciência a crescer.

ESTRATÉGIAS DE AUTOCONSCIÊNCIA

1 - Pare de tratar os seus sentimentos como bons ou maus

2 - Observe a vibração das suas emoções

3 - Aproxime-se do seu desconforto

4 - Sinta as emoções fisicamente

5 - Saiba Quem e o Que o afeta

6 - Observe-se a si próprio com olhos de águia...

7 - Inicie um dário das suas emoções

8 - Não se deixe enganar pelo mau humor

9 - Mas também não se deixe enganar pelo bom humor

10 - Pare e questione-se sobre a razão pela qual faz o que faz

11 - Visite os seus valores

12 - Verifique-se a si próprio

13 - Identifique as suas emoções em livros, filmes e músicas

14 - Procure a opinião e os comentários dos outros

15 - Conheça-se a si próprio sob stress"

