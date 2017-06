Frases de engate: Investigadores chineses acreditam ter descoberto o segredo para o elogio perfeito

Uma investigação da Universidade de Ciência e Tecnologia Electrónica, na China, indicou que as mulheres preferem que os homens sejam mais criativos na hora de elogiar e usem linguagem metafórica.

O estudo analisou 116 estudantes chinesas que avaliaram a aparência de 140 homens, através de fotografias. A equipa de investigadores simulou alguns elogios que os homens fariam ao visitar a casa das namoradas e mostrou-os juntamente com as fotografias.

Os resultados indicaram que as mulheres preferem elogios metafóricos, do que expressões diretas, porque consideram que os homens são mais originais e inteligentes. Apesar do estudo analisar se as mulheres gostam de ser elogiadas quanto às suas capacidades intelectuais e inteligência, os resultados indicaram que preferem ser elogiadas quanto à aparência, em vez dos bens que possuem.

“As nossas descobertas confirmam que, numa situação de namoro – onde os elogios servem de exibição sexual da qualidade do parceiro – as mulheres mostram preferência por metáforas, particularmente novas”, revelam os investigadores.